Армения надеется на кибер-реванш

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан успешно продвигает свою повестку. Шаг за шагом он реализует свои законные права, каждый раз демонстрируя тонкие ходы в чрезвычайно сложных ситуациях. Открытие погранично-пропускного пункта (ППП) на границе с Арменией стало особенно серьезным ударом по армянскому агитпропу. Этот шаг показал в очередной раз, что Азербайджан не бросает слов на ветер, и все, что было сказано официальным Баку, в конечном итоге реализуется. Азербайджан ставит цель и добивается результата. И так будет продолжаться, как уже догадываются наши соседи. Поэтому слова Президента Азербайджана о том, что однажды, открыв глаза, они могут увидеть над своими головами азербайджанский флаг, реваншисты, националисты и сепаратисты воспринимают сегодня не просто как фигуру речи, а как предупреждение.

Терпя поражение на всех направлениях и осознавая неэффективность даже международной поддержки, армянская сторона переходит к угрозам особого характера. Это угроза террором, в том числе посредством киберпространства. Конечно, озвучиваются эти угрозы не официальными властями, а экспертными кругами и посредством соцсетей. Считая себя по какой-то только им ведомой причине интеллектуальной элитой региона и Силиконовой долиной Кавказа, соседи, если верить их экспертам, блогерам и прочим источникам, готовятся к кибервойне и рассчитывают уж в ней то победить.

Сказано это, конечно, слишком громко. Однако кибератаки со стороны недоброжелателей Азербайджана - это не новость. Речь в данном случае идет не только об Армении, но и периодически занимающем странную позицию Иране. За последние годы эти две страны (Армения на постоянной основе, Иран временами) не раз атаковали киберпространство Азербайджана. Эти атаки, как правило, гасились или же предотвращались и серьезного вреда не нанесли. Тем не менее, это серьезная угроза, которую Азербайджану всегда нужно иметь в виду. Об этом говорил на минувшей неделе на конференции "Барометр киберпреступности и кибербезопасности в Азербайджане" в Баку завсектором отдела по коммуникациям и работе с НПО Администрации Президента Эльмир Велизаде. По его словам, угрозы Армении и Ирана в киберпространстве в адрес нашей страны являются серьезной причиной для того, чтобы уделять особое внимание кибербезопасности в Азербайджане. Эта преступная деятельность не прекращается. В частности, во время Второй карабахской войны армяне, потерпевшие череду поражений на фронте, распространяли ложную информацию от имени госучреждений и банков, чтобы создать ажиотаж и провокации среди населения приграничной зоны, сказал Велизаде.

Кибератаки со стороны Армении следуют практически за каждым успехом азербайджанской стороны. По информацию Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, во время антитеррористической операции "Возмездие", проведенной в августе 2022 года Азербайджанской армией в ответ на армянскую провокацию, Армения совершила ряд DDoS-атак на Азербайджан. Напомним, что в результате этой операции был взят под контроль ряд стратегических высот. В отчете Госслужбы отмечается: "Объем этих DDoS-атак возрос до 40 Gbps - 137 Gbps, а число запросов достигло 19,000,000 pps/сек. Кибератаки DDoS, которые продолжались 8 дней, были нацелены на 78 информационных ресурсов (15 государственных)".

Учитывая все эти угрозы, в Баку принимаются необходимые меры. И уже есть результат. В начале этого года был опубликован международный индекс кибербезопасности National Cybersecurity Index. В этом году Азерабйджан улучшил свои позиции в этом рейтинге на 34 пункта и поднялся на 52-е место среди 161 страны. Это значит, что республика в вопросе кибербезопасности достигла заметных успехов. Это, конечно, не значит решения всех проблем, но говорит о том, что к вопросу киберугроз в стране стали относиться гораздо серьезнее. Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил развитие кибербезопасности во всех областях и усиление киберзащиты критически важных информационных ресурсов как один из важнейших вопросов для страны. По распоряжению главы государства разработана Национальная стратегия в области кибербезопасности и информации, создана Госслужба по электронной защите.

Обеспечения кибербезопасности требует защита критической инфраструктуры, сетевая безопасность, безопасность приложений и так далее. Первая из этих категорий особенно важна. К критической инфраструктуре относятся электрические сети, транспортная сеть, автоматизированные системы управления, системы ИКТ и другие системы, защита которых имеет жизненно важное значение для любого государства. Для Азербайджана к критической инфраструктуре относятся также экспортные трубопроводы, которые всегда рассматривались и рассматриваются противником в качестве цели террористических атак. В 2016 году, после поражения оккупантов в апрельских боях, в Армении прошла конференция на тему "Критическая инфраструктура Азербайджана", на которой рассматривались объекты на территории нашей страны для кибератак и кибертерактов. Думается, это очень показательный пример, доказывающий реальность угрозы.

Зарубежные специалисты считают, что Азербайджану тут есть еще, над чем работать. Для заполнения имеющихся пробелов в решении остающихся проблем наша страна обращается к опыту других стран. В частности Израиля, который отработал успешную тактику и инструментарий противодействия кибератакам. В стране даже создано специальное элитное подразделение, так как израильтяне вполне справедливо полагают, что войны будущего - это войны между специалистами компьютерных сетей.

Тема сотрудничества в сфере кибербезопасности была одной из пунктов повестки совместной азербайджано-израильской комиссии, заседание которой прошло недавно в Баку. Израилю есть, что предложить Азербайджану, например, разработанные израильскими специалистами программы по обеспечению кибербезопасности нефтяных платформ и энергетических объектов, программы противодействия кибертерроризму. В конце марта министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана при поддержке группы компаний PASHA Holding и совместно с самым престижным израильским технологическим вузом - институтом "Технион" учредило Центр кибербезопасности Азербайджана. Основная роль Центра - подготовка высококвалифицированных специалистов и инструкторов в области кибербезопасности. В Центре в течение 3 лет планируется обучить более 1000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов.

Тема кибербезопасности обязательно присутствует в повестке азербайджанской стороны в процессе международного сотрудничества. На днях между Азербайджаном и Румынией был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности. Сотрудничать в этой сфере договорились также ассоциации банков нашей страны и Венгрии.

В апреле Милли Меджлисом были приняты изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации", согласно которым гражданин иностранного государства не сможет быть учредителем провайдера услуг кибербезопасности. В закон был добавлен соответствующий новый пункт. Согласно поправке, учредитель провайдера, предоставляющего услуги кибербезопасности субъектам критической информационной инфраструктуры, и его уполномоченный представитель, а также руководитель деятельности провайдера по безопасности критической информационной инфраструктуры и другие сотрудники, участвующие в этой деятельности, должны быть гражданами Азербайджанской Республики.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, директор Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Поскольку армянская сторона не унимается даже после 44-дневной войны, не принимает реалии и пытается их изменить в свою пользу, не исключено, что она постарается возобновить свою пагубную практику прошлых лет. Сегодня у нее есть союзники в лице политически кругов Ирана, которые также работают в этом направлении. Это вынуждает нас быть бдительными и во всеоружии встречать такого рода вызовы и угрозы. К сожалению, история армян ничему не учит. Как и прежде, продолжается героизация террористов и нацистских преступников. Как раз недавно был открыт памятник "Немезис", посвященный террористам. В этом свете необходимо держать на контроле вопрос возможных киберугроз.

Созданный при содействии израильской стороны Центр кибербезопасности - это важный элемент системы безопасности, формирующейся в Азербайджане. Опыт израильских коллег очень важен с точки зрения совершенствования методов борьбы с террористическими организациями, которые все чаще прибегают к использованию современных средств подрывной деятельности. Неоднократно предпринимались попытки взлома наших порталов, электронных банков данных, использования всевозможных методов проникновения в закрытые информационные порталы, где хранится ценная информация.

Чтобы максимально обезопасить себя от таких угроз, опыт Израиля очень важен. Эта страна неоднократно сталкивалась и сталкивается с этими вызовами и угрозами. Эти вызовы и угрозы очень схожи для наших двух стран, так как имеют одну и ту же природу. Поэтому использование израильского, очень богатого опыта в этом направлении позволит нам с меньшими издержками справляться с поставленной задачей, избегая метода проб и ошибок, который неизбежен при такого рода процессах. Кроме того, израильские специалисты зарекомендовали себя как первоклассные специалисты в борьбе с киберпреступностью. И потому сотрудничество с Израилем в этой сфере нам очень необходимо. Особенно в этот непростой период. Риски есть, очень много попыток атак, но мы о них не знаем, так как они на корню блокируются в самом зародыше. О них знают только соответствующие структуры и занятые в ликвидации этих угроз специалисты".