Ресурсы Азербайджана позволяют предотвращать хакерские атаки Армении - Масума Талыбова
В отношении Азербайджана хакерские атаки осуществляются провайдерами Армении.
Об этом сказала руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана Масума Талыбова в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В отношении Азербайджана хакерские атаки осуществляются провайдерами Армении и некоторых других стран. Наши ресурсы позволяют предотвращать эти атаки. Более 50 процентов кибератак направлены на малый и средний бизнес. Многие компании, которые подверглись кибератакам, понесли ущерб в десятки и сотни миллионов долларов. Также в некоторых случаях киберугрозы могут приводить к искусственной инфляции", - сказала Талыбова.
По ее словам, наиболее всего подвергаются кибератакам США, Китай, Германия, Британия, Бразилия, Италия, Испания, Турция и ряд других стран.
"В 2020 году число кибератак выросло в 4,3 раза. Также значительно выросло число кибератак в отношении украинских информационных систем - до 397 тысяч", - сказала она.
Она отметила, что ущерб, наносимый мировой экономике в результате кибератак, составляет в год порядка 600 миллиардов долларов (0,8 процента мирового ВВП).
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