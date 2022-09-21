Ресурсы Азербайджана позволяют предотвращать хакерские атаки Армении

В отношении Азербайджана хакерские атаки осуществляются провайдерами Армении.

Об этом сказала руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана Масума Талыбова в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В отношении Азербайджана хакерские атаки осуществляются провайдерами Армении и некоторых других стран. Наши ресурсы позволяют предотвращать эти атаки. Более 50 процентов кибератак направлены на малый и средний бизнес. Многие компании, которые подверглись кибератакам, понесли ущерб в десятки и сотни миллионов долларов. Также в некоторых случаях киберугрозы могут приводить к искусственной инфляции", - сказала Талыбова.

По ее словам, наиболее всего подвергаются кибератакам США, Китай, Германия, Британия, Бразилия, Италия, Испания, Турция и ряд других стран.

"В 2020 году число кибератак выросло в 4,3 раза. Также значительно выросло число кибератак в отношении украинских информационных систем - до 397 тысяч", - сказала она.

Она отметила, что ущерб, наносимый мировой экономике в результате кибератак, составляет в год порядка 600 миллиардов долларов (0,8 процента мирового ВВП).