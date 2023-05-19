"А я ведь предупреждал..."

Автор: Мехти Ахмедзаде

Спикер национального собрания Армении Ален Симонян, на счету которого много не только скандальных случаев, но и заявлений, выступил на днях с очередной партией обвинений в адрес ОДКБ, заявив, что она бездействует, когда дело доходит до его страны.

По мнению Алена, для того, чтобы миссия ОДКБ была эффективной для Армении и региона в целом, необходимо уточнение зоны ответственности Организации.

Далее он начал рассказывать привычные сказки о том, что в результате неких "широкомасштабных военных действий" против территориальной целостности Армении, а также тактики "ползучей военной оккупации" (какие умные слова знает, оказывается), якобы осуществленных Азербайджаном в течение последних трех лет, "незаконно оккупированы порядка 150 кв. км территории Армении".

"Мы сожалеем, что в нашей Организации так и нет общей оценки факта агрессии Азербайджана против суверенной территории члена ОДКБ - Армении, что на международно признанной территории Армении сохраняется противоправное присутствие вторгнувшихся вооруженных сил Азербайджана", - глагольствовал Симонян, подчеркивая, как его озадачивает неопределенность позиции коллег, когда на земле есть "неоспоримые факты агрессии и нарушений международно признанных границ Армении".

Возомнив себя Зеленым из "Тайны третьей планеты" (кстати, по счастливому совпадению Республика Армения является тоже третьей по счету), Симонян говорил, мол, "я же предупрежал...".

"Азербайджан демонстрирует игнорирование международных партнеров, в присутствии и при посредничестве которых официальный Баку признал территориальную целостность Армении и взял на себя обязательства по делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации", - нагло и ложно утверждает Симонян, сбрасывая всю ответственность на ОДКБ, в первую очередь на Россию.

В общем, привычные песенки а-ля "Не виноватая я, он сам пришел...", когда факты и обстоятельства утверждают совершенно обратное.

Во-первых, стоит подчеркнуть, что совсем недавно по таким же тезисам говорил секретарь совбеза Армен Григорян, который, напомним, еще и добавил, что в правительстве страны обсуждался вопрос выхода из Организации. И это было на фоне всяких учений с НАТО.

Прав Симонян только в одном - Азербайджан признает территориальную целостность Армении и подтвердил свою позицию, обсуждая Алма-Атинскую декларацию. Да, мы взяли на себя обязательства. Да, мы предлагаем делимитацию и демаркацию. Да, мирный договор - это наша инициатива. А что же Армения? Ереван десятилетиями игнорировал территориальную целостность Азербайджана, премьер Пашинян трижды заявлял, что придерживается той же декларации, признавая, что Карабах - это Азербайджан, но после сразу же происходят всякие "финты ушами" и неадекватные заявления. Армянские власти то и дело играют цифрами, имитируют готовность к миру, затягивают время. Баку всегда стоит на своем, проблема здесь лишь в Ереване, который не хочет никаких подвижек в этих вопросах, ибо Пашинян, Симонян, Мирзоян не знают, как будут объяснять армянам возвращение анклавов после утверждения границ двух государств. А пока они не определены, говорить о какой-то "оккупации" - это, как минимум, глупости.

Впрочем, понятное дело, что все наговоренное Симоняном носит за собой цель столкнуть страны ОДКБ с Азербайджаном, который для них намного ближе, чем сама Армения. Но, конечно же, ничего не получается и не получится. Напротив, в Москве раздражены финтами армянских властей.

17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко предупредил страну-союзничка, отметив, прозападный курс Армении.

"США "советуют" отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность. Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия... Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград", напомнив также, что США часто бросают своих союзников.

В общем, на слова Лаврова в очередной раз в Ереване никто не обратил внимания - там решили пойти по тому же пути обвинений всех и вся, манипулируя при этом мировым сообществом.

Официальным лицам Армении, в том числе спикеру парламента следует воздержаться от использования международного сообщества в качестве инструмента для клеветнической кампании против Азербайджана. Напротив, давно пора подписать мирный договор и все проблемы соседей решатся.

Казалось бы, после стольких обвинительных заявлений и провалов планов Еревана вовлечь ОДКБ в свои провокации, логично было бы увидеть выход Армении из этой организации. Но этого не происходит. Потому, что Армения только и способна, что делать крикливые заявления. В реальности же это - самое слабое государство Южного Кавказа, региональный лузер, безостановочно ищущий защиты под тем или иным крылом, что собственно и доказывает Симонян, придумая каждый раз новые жалобы. А надежд на то, что спрятаться удастся под крылом ОДКБ, все нет и нет, ведь у нашей страны там больше друзей, чем у Армении. И это та реальность, с которой вынужден будет смириться официальный Ереван.