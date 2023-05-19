В Национальной арене гимнастики в Баку царит отличная атмосфера, много болельщиков, публика тепло поддерживает участниц чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Об этом в пятницу сказал Trend посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс, который посетил Национальную арену гимнастики в рамках проходящего в Баку чемпионата Европы по художественной гимнастике. Посол также встретился с гимнастками своей страны, принимающими участие в соревнованиях, передает Day.Az.

"Первый раз посещаю Арену гимнастики в Баку, и для меня это, конечно, открытие. Художественная гимнастика - красивый вид спорта, наблюдать за соревнованиями воочию очень интересно. Атмосфера в зале отличная. Рад, что гимнастки из Бельгии принимают участие в чемпионате Европы в Баку, и что молодые спортсменки смогли посетить Азербайджан, увидеть вашу страну. Такие воспоминания остаются навсегда", - сказал посол, добавив, что все участницы соревнований приложили много сил, времени, много тренировались, чтобы показать хороший результат на чемпионате.

Говоря о внимании государства к сфере спорта, Мишель Питерманс отметил, что в Азербайджане много спортивных сооружений, проводятся многочисленные мероприятия в этой сфере, все это демонтирует, что в стране уделяется большое внимание развитию спорта. Также граждане страны проявляют большой интерес к этой области.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.