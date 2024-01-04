https://news.day.az/politics/1626882.html Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном
Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахян подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, сегодня министр иностранных дел Ирана принял Азиза Мансури, нового генерального консула Ирана в Нахчыване.
Иранский министр обратил внимание на отношения между Ираном и Азербайджаном в рамках политики соседства и отметил важность деятельности дипломатических представительств.
На встрече генеральный консул проинформировал о новой программе работы генерального консульства Ирана в Нахчыване.
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