Дело армянских баранов: будет ли заявление Никола Пашиняна на сей счет?

Автор: Акпер Гасанов

Эта поистине комическая история могла случиться только в Армении и нигде еще. Началась она с того, что в беседе с Aysor.am глава общины Тег и член совета старейшин сообщили, что азербайджанцы якобы похитили из Аравуса около 230 овец. Далее пошли подробности. Член совета старейшин общины Тех Аргам Овсепян сообщил, что овец было около 300.

Сразу отмечу привычную для армянской стороны традицию увеличения, со временем, числа "жертв" придуманного ими же мифа. Так было, к примеру, и с "жертвами" мифического "геноцида армян", когда первоначальная цифра в 300.000 выросла сначала до полумиллиона, затем до миллиона, а потом даже до полутора миллионов человек. И она, эта цифра, вполне может вырасти и далее, ибо нет предела готовности армянских мифотворцев завышать "потери".

И нет, как видим, особой разницы в том, чье число завышать - баранов или армян. Впрочем, это и не удивительно. Но, продолжим рассказ о новых "жертвах азербайджанской агрессии".

"Инцидент произошел во время выпаса скота․ Подошли чуть ближе к их границе, похитили и увезли. Пастух смог увезти 73 овец и убежать, остальных 230 они похитили", - утверждает Аргам Овсепян.

Будут ли пастух и увезённые им бараны представлены к правительственным наградам - он не уточнил.

Как не стал он использовать фразу небезызвестного Арцруна Ованнисяна про "тактическое отступление", но применительно к армянскому пастуху и его 73 баранам. Не рассказал и о том, известны ли ему имена тех 230 "похищенных азербайджанцами" баранов, чтобы передать соответствующий список в Сенат Франции, лично президенту этой страны, а также ряду американских конгрессменов и сенаторов, как и депутатам Европарламента, чтобы они потом коллективно и поодиночке требовали "свободы армянским баранам", принимая соответствующие резолюции.

Уверен, что такой список необходимо было бы вручить и заместителю директора французского издания Le Figaro Жан-Кристофу Бюиссону, который давно специализируется на тиражировании лжи и глупости антиазербайджанского содержания. Может быть, он даже интервью с пастухом и его "чудесно спасенными" баранами опубликовал бы в старейшей французской газете. Впрочем, определенные подробности этой истории уже стали известны армянской прессе. Не Le Figaro, конечно, но почитать было интересно. Как минимум, с медицинской точки зрения.

На вопрос нет ли там пограничников на границе с Арменией, член совета старейшин ответил: "Конечно, есть, ополченцы стоят. Их пост находится в 50 метрах от позиции. Как они это сделали? Они даже не имеют право стрелять, не позволяют".

Да, плохо поставлена в Армении защита баранов. Какими -то евнухами в гареме ощущают армянские "ополченцы", если верить рассказам тамошнего рассказчика.

И все бы ничего, но тут появилось сообщение Министерство обороны Армении. Оборонное ведомство РА начало с упоминания о том, что "должным образом информирует общественность о прифронтовой ситуации, пограничных инцидентах и нарушениях". Одним словом, "караул нес службу бдительно" и "товарищ Сухов, мимо вас не пролетит и муха" в одном предложении. Но и это было, как выясняется, не все.

"Никакого инцидента, нарушения режима прекращения огня, а тем более попытки проникновения не было", - заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян. А как же пастух и "героически" сохраненные им 73 армянских барана? Как же, добавлю, 230 иных армянских барана, которых в РА уже принялись считать "пропавшими без вести" или даже "героически погибшими"?! Торосян дал ответ на этот нелегкий вопрос.

"А обстоятельства перехода овец на азербайджанскую сторону в настоящее время изучаются соответствующими органами. Соответствующее управление Министерства обороны следит за публикациями в прессе, относящимися к сфере, комментирует или реагирует на них в зависимости от необходимости и целесообразности", - сообщил Арам Торосян.

Надо бы, наверное, чтобы с соответствующим заявлением выступил и министр обороны РА Папикян.

Нужно же понять, кем Сурен Рафикович считает тех 230 армянских баранов, не причисляет ли он их к 11.000 армянским дезертирам, что сбежали с поля боя в ходе 44-дневной войны? Впрочем, ответить на этот вопрос мог бы премьер-министр РА Никол Пашинян, сделав специальное обращение к армянскому народу. В любом случае, перед нами пример того, как в РА любят обвинять Азербайджан и азербайджанцев в том, что не имеет никакого отношения к нашей стране. Предлагаю и в дальнейшем армянской стороне разбираться со своими баранами оперативно, внутри самих себя и без озвучивания огульных обвинений в адрес нашей страны.