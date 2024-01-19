Мсье соврамши Жан-Кристоф Бюиссон: примитивная французская чушь

Автор: Акпер Гасанов

Это все настолько предсказуемо и глупо, что даже смешно. Никак иначе и не назовешь очередной пример тиражирования фейковой новости об Азербайджане, которая является частью информационно-политической спецоперации (ИПСО) против нашей страны. Сразу, как только Сенат Франции принял очередную бессмысленную, анти-азербайджанскую резолюцию, напомнить о себе решил заместитель директора французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон.

Сразу замечу, что первый выпуск этой газеты вышел 1836 году и совсем недавно, 15 января, отмечалось 198-летие с того памятного момента. Тем удивительнее, что на позиции замдиректора издания со столь славной историей находится примитивный исполнитель заказов армянской диаспоры Франции. Как тут не вспомнить строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова "Журналист, читатель и писатель": "С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат?".

Понятно, где Бюиссон услышал очередную дичайшую ложь, которую решил выдать за новость. Все там же, где оплачиваются услуги французских сенаторов, принимающих анти-азербайджанские резолюции. Что же выдал этот месье на сей раз? "Один грузовой самолет "Ильюшин" (грузоподъемностью 50 тонн) с военной техникой совершил за последние 2 недели 14 рейсов между Баку и Нахиджеваном, этим эксклавом, расположенным менее чем в 100 км от Еревана... о чем недавно заявил Алиев", - написал Бюиссон.

Как видим, он извратил название Нахчывана, но это не самое важное в его действиях. Этот месье никак и ничем не подтвердил свои слова. Он не указал на источник, который цитирует. Он просто растиражировал новость, которая не имеет под собой никаких оснований. Впрочем, мы ничему уже не удивляемся, вспоминая о том, что даже президент Франции Эммануэль Макрон врал, не краснея, когда дело касалось Азербайджана.

При этом, даже если теоретически предположить, что из Баку в Нахчыван, то есть из одной части Азербайджана в другую, летали самолеты с военной техникой, то что тут могло вызвать истерику у заместителя директора французского издания Le Figaro? Азербайджан вправе усиливать, с военной точки зрения, любую часть своей территории. Армения же занимается ровно тем же самым!

Буквально пару дней назад представитель правящей в РА партии "Гражданский договор", генерал в отставке Гагик Мелконян громогласно заявил, что в Армению доставлена очередная партия российского оружия. При этом говорить о том, что именно Москва поставила Еревану он отказался. Как не назвал он и места, где будет размещено это российское оружие. Но, ясное дело, что Бюиссон не закатывает истерики в этой связи.

Задача перед ним поставлена иная и совершенно конкретная- выставлять Армению в качестве жертвы, тиражируя ложь и глупость про Азербайджан. Ровно тем же, замечу, занимаются и французские сенаторы, мэры французских городов и даже президент Франции. Они всегда противились восстановлению территориальной целостности Азербайджана, поддерживали карабахских сепаратистов, а потом пытались осудить нашу страну за победу в 44-дневной войне и за успешное проведение анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе АР.

Все их потуги оказались напрасными и именно поэтому они так нервничают, предсказуемо лгут, запуская все новые ИПСО против Азербайджана. То, что во всей этой схеме задействован Бюиссон- не удивительно. Вот уже много лет, как он надрывается, исполняя заказы своих армянских патронов. Он лгал до, в ходе и после 44-дневной войны. В ноябре прошлого года он закатил истерику в связи с тем, что ЮНЕСКО избрала представителя Азербайджана на пост вице-президента Генеральной конференции. А совсем недавно он выдал себя с потрохами, поведав о том, что "армяне Франции сегодня грустны". Тем самым, он самолично указал на тех, под чью дуду давно пляшет. А с какого перепугу были, по версии Бюиссона, грустны армяне Франции? Оказалось, что дело было в решении президента Франции назначить министром культуры этой страны Рашиду Дати.

"В 2016 году Рашида Дати подписала это заявление, заявив в разговоре с Le Figaro, что "хорошие азербайджанцы стали жертвой плохих армян"", истерил Бюиссон. О том, что целая армия французских политиков регулярно лжет, очерняя Азербайджан, он вспоминать не стал. За это ведь ему не платят. Его работа состоит в диаметрально противоположном- в тиражировании лжи о нашей стране, в демонизации Азербайджана. Вот и сейчас, он и куча иных французских журналистов, политиков разного уровня, пытаются создать видимость того, что наша страна "готовит нападение на Армению".

И совершенно прав был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, коснувшись данной темы в интервью отечественным телеканалам. "Должен также отметить, что эти слухи, такие дешевые слухи распространяет тоже Франция. Мы точно знаем, что об этом говорили везде и, наверное, продолжают говорить и сегодня - о том, что Азербайджан не сегодня - завтра нападет на Армению. Однако оснований для этого нет. И никакая подготовка к этому не ведется. Да и скрыть такую подготовку сегодня невозможно. Все же видно сверху, со спутника. Есть и другие источники информации", заявил глава нашего государства. Как видим, Президент Ильхам Алиев снова оказался прав. И Бюиссон, как и иные французские лжецы, находящиеся на армянском содержании, давно уже предсказуемы в своей глупости.