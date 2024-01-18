Это больше, чем преступление, это ошибка: последствия провокации Сената Франции

Автор: Акпер Гасанов

Всем известна фраза, принадлежащая французскому политическому деятелю революционно-наполеоновской эпохи Антуану Буле де ла Мёрту: "Это больше, чем преступление, это ошибка". Вспомнить о ней я вынужден и ныне. Совсем недавно, в конце декабря прошлого года, президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с первым вице-президентом компании Total Energies по разведке и добыче в европейском регионе Жан-Люком Гизью.

Тогда стороны выразили удовлетворение долгосрочным плодотворным сотрудничеством между двумя компаниями, в том числе завершением работ по этапу Схемы первичной добычи разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Более того, стороны рассмотрели вопросы по полномасштабной разработке месторождения "Абшерон" и работам, осуществленным в связи с Соглашением по сотрудничеству между Total Energies и SOCAR "О реализации кампаний по обнаружению и измерению метана посредством дронов". Также состоялся обмен мнениями по возможностям расширения сотрудничества в сфере нефти и газа, "зеленой" энергии и декарбонизации, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомню также о том, что в самом конце августа минувшего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies Патрика Пуянне. Отмечу, что та встреча произошла в момент очередной сильной активизации официального Парижа в осуществлении откровенно анти-азербайджанских шагов. Говоря конкретнее, Франция подняла в Совбезе ООН вопрос принятия анти-азербайджанской резолюции.

Естественно, что такие действия руководства Франции резко увеличили и без того высокий уровень возмущения выкрутасами официального Парижа в азербайджанском обществе.И вот именно на таком фоне состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Total Energies Патриком Пуянне.Безусловно, помимо всего прочего, это был четкий месседж, направленный из Баку в Париж тем политикам, которые не понимают, насколько их действия вредны для французского бизнеса в нашей стране.

В этой связи напомню, что в июле прошлого года Total Energies сообщила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Апшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.В рамках данной фазы Total Energies в партнерстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) планирует добывать в сутки около 4 миллионов кубометров газа и 12 тысяч баррелей конденсата. На первом этапе общий объем добычи, как ожидается, составит 1,5 миллиарда кубометров в год, а на пике планируется добывать ежегодно около 5 миллиардов кубометров.

Также напомню, что в июне прошлого года министерство энергетики Азербайджана подписало меморандумы о взаимопонимании с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management. "Мы подписали в Нахчыване меморандумы о взаимопонимании с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management по проектам солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 900 МВт. 650 МВт этих мощностей предполагается создать именно в Нахчыване", написал тогда в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В целом же добавлю, что Азербайджан и Total Energies взаимодействуют в реализуемых энергетических проектах около 28 лет. И вот, все это взаимовыгодное сотрудничество было очернено и поставлено под большой вопрос в плане его будущего. Кто это сделал? Сенат Франции, который принял очередную анти-азербайджанскую резолюцию. Да, она носит рекомендательный характер и в целом бессмысленна. Но она вынуждает Азербайджан продемонстрировать , что и у нашей страны есть, чем ответить на такого рода выкрутасы сенаторов.

Как мы уже сообщали, учитывая продолжающуюся анти-азербайджанскую деятельность Франции, комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям обратился к правительству Азербайджанской Республики с призывом выдворить из Азербайджана все французские компании, включая Total Energies, а также не допускать участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу Азербайджанского государства.

Вот так, по причине провокационных действий французских сенаторов, Total Energies рискует быть выдворенной из Азербайджана. Они понесут колоссальные убытки в миллиарды долларов. И все ради чего? Ради того, чтобы моральное удовлетворение получили в Армении и в рядах мирового армянства? Что они в ответ могут предложить Total Energies ? Ответ очевиден- ничего. Но в том-то и дело, что вся политика действующего президента Франции Эммануэля Макрона отличается, мягко говоря, ошибочностью.

В ее результате Франция потеряла Африку, где ее влияние всегда было высоким и финансово очень выгодным для Пятой Республики. А еще, Франция потеряет Южный Кавказ. Это более, чем очевидно. Ведь, все крупнейшие энергетические , экономические проекты в нашем регионе были инициированы и реализованы именно Азербайджаном. Который продолжит получать финансовую и политическую выгоду от них, что с Total Energies , что без нее.

А вот куда эта компания пойдет в нашем регионе? Никуда. И такие перспективы перед ней появились исключительно по вине политических провокаторов, сидящих в Париже. Они продолжают демонстрировать чудовищное непонимание того, что язык ультиматумов в диалоге с Баку не приемлем. И у нашей страны есть куча возможностей ответить на любые анти-азербайджанские шаги Франции. Начиная с выдворения всего французского бизнеса из нашей страны и заканчивая признанием независимости Корсики, Канака, Маохи Нуи.Не говоря уже о поддержке официальным Баку усиления давления на Париж со стороны стран, что были когда колониями Франции и имеют кучу обоснованных претензий к ней за все чудовищные преступления государства, которое имеет наглость кому-то и что-то пытаться диктовать.