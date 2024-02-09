https://news.day.az/politics/1636060.html Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном - Садыр Жапаров
Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном - Садыр Жапаров
Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.
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