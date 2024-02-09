Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

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