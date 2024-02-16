Армяне оказались замешаны в перестрелке в Москве

В центре Москвы армяне устроили криминальные разборки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, все началось с ДТП. Находившаяся за рулем одного из автомобилей армянка врезалась в автомобиль бойца ММА из Чечни.

Затем на место проишествия прибыли члены и охрана семьи виновницы проишествия, которые начали перестрелку. В результате получили ранения трое, включая двух охранников армянки.

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