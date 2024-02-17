Невиданная армянская жестокость

32 года назад село Гарадаглы Ходжавендского района было оккупировано Вооруженными силами Армении, которые совершили преступления геноцида против азербайджанских мирных жителей.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в селе Гарадаглы на тот момент проживало 910 жителей, каждый десятый из которых был убит (людей обезглавливали, хоронили заживо, вырывали зубы и морили голодом).

Отметим, что 17 февраля 1992 года село Гарадаглы было оккупировано и сожжено армянскими вооруженными формированиями. Во время оккупации 118 человек были взяты в плен, 33 расстреляны. Армянские палачи сбросили убитых и раненых в хозяйственный колодец и засыпали его землей. 68 пленных были убиты, 50 человек удалось освободить из плена с большим трудом (18 из них позже скончались от полученных в плену неизлечимых ран).

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