Автор: Байрам Эльшадов

Несколько дней назад состоялось первое Общее собрание членов Международной ассоциации экспертов публичной дипломатии. Президентом МАЭПД был избран армянин по происхождению Артур Хачатрян. Данное назначение чревато большими рисками для российской дипломатии, которая оказалась под армянской пятой.

Что сделал в первую очередь Хачатрян на новом рабочем месте? Назначил своим главным советником еще одного армянина Давида Мнацаканяна. Да и что можно было ожидать от Хачатряна, который уже почти 10 лет в России занимается лишь продвижением армянских интересов?

В 2015 году Хачатрян возглавил региональное отделение Союза армян России в Камчатском крае, представляющее интересы армян. Фактически Хачатрян находился в подчинении мошенника и торговца "кровавыми" африканскими алмазами, махрового националиста Ара Абрамяна. Который в России занимается разве что распространением антиазербайджанских нарративов и подрывной деятельностью против нашей страны.

В пресс-релизе российского МИД отмечается, что новая ассоциация "вполне может стать зонтичной для страновых ассоциаций, действующих в сфере общественной дипломатии". Нетрудно догадаться, чем на самом деле будет заниматься эта контора под патронажем Хачатряна. Пользуясь служебными полномочиями, Хачатрян будет привлекать все больше армян к себе на работу. В итоге новая организация станет полностью армянской, не имея ничего общего с российскими интересами.

Вряд ли МИД России понравился бы такой расклад событий...

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