https://news.day.az/politics/1640302.html Джахит Багчи заверил, что Турция не позволит забыть Ходжалинский геноцид
Джахит Багчи заверил, что Турция не позволит забыть Ходжалинский геноцид
Мы не позволим забыть Ходжалинский геноцид.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
"Мы не забыли, не забудем и не позволим забыть Ходжалинский геноцид", - подчеркнул дипломат.
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