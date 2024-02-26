Джахит Багчи заверил, что Турция не позволит забыть Ходжалинский геноцид

Мы не позволим забыть Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

"Мы не забыли, не забудем и не позволим забыть Ходжалинский геноцид", - подчеркнул дипломат.

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