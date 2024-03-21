Азербайджан и МАГАТЭ изучают возможность использования ядерных технологий для обнаружения мин

Азербайджан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучают возможность использования ядерных технологий для обнаружения мин.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на Саммите по атомной энергетике в Брюсселе.

"Мы выражаем благодарность Бельгии и Международному агентству по атомной энергии за любезное приглашение. Мы собрались здесь в решающий момент, чтобы обсудить экологически безопасный путь развития нашей глобальной энергетики. Включение ядерной энергии в глобальный анализ на COP28 как средства сокращения выбросов парниковых газов действительно стало исторической вехой. Это событие является свидетельством коллективного прогресса в обеспечении безопасности и надежности ядерной энергетики и подчеркивает важную роль МАГАТЭ", - сказал он.

Глава МИД отметил, что шаги МАГАТЭ, сосредоточенные на воздействии ядерной энергии на окружающую среду, в первую очередь инициатива "Атом ради климата" (Atoms4Climate Initiative), заслуживают похвалы и полной поддержки.

"По мере того, как мы изучаем возможности расширения использования ядерной энергии, нам крайне важно удвоить усилия по обеспечению ядерной безопасности. Более того, содействие доступу к ядерным технологиям в мирных целях должно оставаться краеугольным камнем наших коллективных усилий. Мы, как страна, принимающая COP29, полны решимости возглавить усилия по достижению ощутимых результатов на этом знаковом мероприятии, которое состоится в Баку в этом году", - сказал Байрамов.

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По его словам, крайне важно обеспечить включение упрощенных и доступных ядерно-энергетических технологий в обсуждение касательно ресурсов в процессе COP.

"В этом контексте мы рассчитываем на вклад МАГАТЭ в этот процесс. На национальном уровне Азербайджан извлекает выгоду из мирного использования ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и других областях. Вместе с МАГАТЭ мы также изучаем возможность использования ядерных технологий для обнаружения мин, что является серьезной проблемой для Азербайджана. Сейчас мы с МАГАТЭ дорабатываем наш рамочный документ на ближайшие пять лет, который содержит положения о совместном с МАГАТЭ изучении целесообразности использования атомной энергии в контексте усилий Азербайджана по переходу на "чистую" энергию", - заключил он.

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