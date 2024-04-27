Старая матершинница Дина Тайтус на поводу у армян

Автор: Байрам Эльшадов

Член конгресса США от Невады, старая матершинница Дина Тайтус представила на рассмотрение проект, предусматривающий введение санкций против Азербайджана. Об этом она сообщила в публикации в социальной сети Х, которую гордо подписала призывом к США занять твердую позицию в отношении "геноцида" армян. В качестве одной из причин для введения санкций она указала на "нарушения прав".

Но является ли этническая гречанка Дина Тайтус объективным человеком и имеет ли она право выступать с такими громкими заявлениями?

Начнем с того, что член американского конгресса уже долгое время демонстрирует непрекрытые симпатии к Армении и армянам. Еще в 2020 году, во время 44-дневной войны, госпожа Тайтус уж слишком активничала с критикой справедливой позиции Азербайджана о праве на самооборону и особенно подчеркнула роль Турции в событиях Второй Карабахской войны. Такая позиция была изложена в письме, которое было адресовано рядом политических деятелей на имя госсекретаря Майка Помпео.

Читателя не должно удивлять то, что в авангарде проармянского обращения стояли хорошо известные нам конгрессмены Фрэнк Паллоне, Адам Шифф и Джеки Спир, мать которой является армянкой. Обращение было подписано десятками проармянских конгрессменов, среди которых была и героиня нашей статьи Дина Тайтус.

Также член конгресса Тайтус внесла свой вклад в переименование заголовка в Библиотеке Когресса с армянской резни в "геноцид". И это несмотря на то, что Армения в прошлом отказывалась раскрывать свои архивы для совсемстного с Турцией изучения событий 1915 года.

В дополнение к этому, она является частым гостем на мероприятиях которые проходят под эгидой армянского лобби. На этих мероприятиях она неизменно провозглашает свою поддержку армянству.

И надо ли говорить, что Армянский национальный комитет Америки (АНКА) выразил ей открытую поддержку в свете ее проармянских речей и действий.

Таким образом, Дина Тайтус не является непредвзятым человеком. Более того, она последовательно демонстрировала открытую поддержку армянской диаспоры и имеет тесные связи с такими людьми как Паллоне, Шифф и им подобным.

При этом, Дина Тайтус имеет весьма неоднозначную репутацию и в США. Несколько лет назад она попала в заголовки из-за своей нецензурной лексики во время онлайн слушаний в Конгрессе. Мы не будем приводить цитату, но отметим, что причиной для ее гнева стало изменение административных границ, которые привели к ослаблению ее политических позиций. Учитывая ее слабую "руку" и весьма солидный возраст, в Неваде начали звучать мнения о том, что Тайтус пришла пора уйти на пенсию.

Может это станет последним ее подарком армянской диаспоре перед тем, как 73 летний политик оставит пост? Весьма возможно, учитывая то, что Невада является довольно непостоянным штатом, в котором часто меняются политические предпочтения.