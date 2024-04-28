Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Берлин и провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Азербайджанский лидер показал, что такое Realpolitik в самом сердце Германии - страны, где этот термин и появился. Уверен, в Берлине этот подход оценили.

Ранним берлинским утром перед офисом канцлера ФРГ Олафа Шольца было многолюдно, суетно и довольно громко: ждали приезда Президента Азербайджана.

Ждали все. И почетный караул, раз за разом репетировавший свой выход, и журналистский пул Шольца, спрятавшийся в экранах смартфонов, и многочисленные сотрудники протокола. Ждали и скучали. Все, кроме азербайджанских журналистов.

Нам было чем заняться, о развлекательной программе позаботились (кто бы мог подумать!) - армяне. Группа из примерно 20 человек с плакатами и флагами собралась перед офисом германского канцлера. Ребята подготовились: даже барабан принесли. Под его ритм они громко требовали от Баку освободить всех тех, по чьему приказу убивали наших соотечественников последние 30 лет.

Армяне митингуют напротив флагов Азербайджана, ФРГ и ЕС

Подхожу ближе. Я снимаю их, они - меня.

- Хорошо смеется тот, кто смеется последним! - кричит мне один из митингующих, почему-то по-русски.

- Get özünə hörmət elə, ("Научись хоть себя самого уважать") - улыбаюсь ему я. Разумеется, по-азербайджански.

Уверен, мы друг друга поняли.

Каждый порыв ветра вызывал у этих несомненно "идейных", митингующих настоящую истерику. Во-первых, им было холодно (одними "идеями" особо не согреешься), а во-вторых, ветер заставлял развеваться во всю ширь огромный флаг Азербайджана, поднятый прямо перед офисом Шольца.

Так они и стояли. Злые, замерзшие и вынужденные из-за забора смотреть на огромный азербайджанский триколор между флагами Германии и Евросоюза. Кажется, это обстоятельство доставляло армянам особенное неудовольствие.

Тем больше удовольствия это доставляло членам азербайджанской делегации.

Тут в резиденцию Шольца въехал кортеж представительских машин.

Немецкие караульные репетировали зря - Алиев и Шольц, почти не обратив на них внимания, пожали руки и отправились на переговоры.

Журналисты - германские, азербайджанские и не совсем - отправились в зал для пресс-конференций. Ждать развязки. Но оказалось, что все только начинается.

Шольц и Алиев выходят к прессе. Они выглядят значительно бодрее заждавшихся их журналистов.

Канцлер Германии обращается к Президенту Азербайджана:

- Благодарю Вас за то, что Вы прибыли сюда на "Петерсбергский климатический диалог", в котором мы оба только что приняли участие.

Хотя Шольц прекрасно понимает, что оба они встретились сегодня совершенно не ради диалога о борьбе с изменением климата.

- За последние 14 месяцев Вы четырежды совершали визит в Германию. Это свидетельствует о том, что у нас, как и сегодня, много тем для обсуждения, - тут же подтверждает мои мысли Олаф Шольц.

Двум лидерам было, о чем поговорить помимо COP29. Климат - он ведь бывает и политическим тоже. И вот тут как у Баку, так и у Берлина есть обширный список тем для диалога.

Канцлер ФРГ не скрывал своей радости по поводу того, что Азербайджан и Армения продвинулись в своем собственном диалоге, не имеющего к климату почти никакого отношения.

- Мы слышали, что Вы достигли договоренности, - продолжил Шольц. - Я хочу, чтобы теперь вы сохранили эту динамику и предприняли смелый шаг в этом направлении. Я обращаюсь и к Вам, и к Вашему оппоненту премьер-министру Пашиняну.

В том, что никакой Пашинян Алиеву не оппонент, были в этот момент уверены все, и даже сам Шольц. Однако, дипломатический этикет требовал этого уточнения.

Всем своим видом и словами канцлер Германии стремился показать, что не вся Европа страдает имперскими замашками. Германия не зависит от поставок азербайджанского газа - но, в отличие от той же Франции, заботится не только о себе, а о всех европейцах сразу. Потому Шольц несколько раз подчеркнул, что в Берлине благодарны за ту огромную роль, которую играет Азербайджан в вопросе энергетической безопасности Европы.

Президент Азербайджана тоже говорил о переговорах с Арменией и, конечно, об энергетике. Напомнив собравшимся о том, что Еврокомиссия рассматривает Азербайджан как общеевропейского поставщика газа, Ильхам Алиев заметил, что совсем скоро в ЕС начнет поступать и наше, азербайджанское, электричество:

- До конца 2027 года будут введены в эксплуатацию девять солнечных и ветряных электростанций. Их энергетический потенциал равен 2 ГВт. К 2030 году будет построено еще десять, потенциальной мощностью до 5 ГВт.

Перечисляя все это, Ильхам Алиев показывал, что завтра Азербайджан будет нужен Европе еще больше, чем сегодня.

Шольц понимающе кивал.

Заскучавшие было журналисты оживились: пришло время задавать вопросы.

Первый же вопрос - о свободе прессы. Немецкий коллега интересовался ситуацией с этим в Азербайджане так, будто он якобы ничего об этом не знает и к мероприятию не готовился.

- В Азербайджане свободный интернет. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете? - резонно осадил журналиста Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сделал контрольный выстрел:

- Как и любая страна, мы должны защищать наше медиапространство от внешних негативных воздействий.

Шольц, тем временем, продолжал кивать. Кому, как не канцлеру Германии знать, что происходит, когда твоя страна оказывается под серьезным иностранным влиянием? Иди потом, разгребай это все. Так что кивал он искренне и с чувством солидарности.

Поднимается сидящая передо мной девушка.

Видно, что она очень волновалась: голос подрагивает от волнения:

- Фатима Керимова, соучредитель Mikroskop Media, азербайджанский журналист, - представляется она и задает провокационный вопрос о восстановительных работах в Карабахе.

В этот момент Президент Азербайджана удивленно приподнимает бровь. Действительно, почему вдруг живущая в Риге и работающая на зарубежное медиа Фатима Керимова - азербайджанский журналист?

Но на ее вопрос азербайджанский лидер отвечает полно и четко, как всегда.

После его ответа девушка разочарованно садится на место. Ерзает еще больше, чем до вопроса. Выключает камеру, собирает вещи. Сюрприз не удался, застать Ильхама Алиева врасплох не получилось. Свои 15 минут славы, которые обещал каждому еще Энди Уорхол, она может быть когда-нибудь и получит, но не сегодня. Не в этот раз.

К Шольцу у Фатимы Керимовой вопросов не было. Ей канцлер ФРГ был неинтересен. Надо сказать, что это было абсолютно взаимно: Керимовой Шольц даже не кивнул.

Германские журналисты не теряли надежды добавить неудобных вопросов. Придумать было особенно нечего, потому следующий вопрос касался уже традиционного недоумения - как же так, как может проводить экологическую конференцию (а СОР29 - это все же экологическое мероприятие) страна, которая, как уже неоднократно и с благодарностью говорилось, добывает нефть и газ?

Президент Азербайджана призывал не осуждать никого за его богатство:

- Страны, богатые нефтью и газом, не должны становиться объектом осуждения именно за это. Нефть и газ - это большой дар Всевышнего, и страны надо ценить за это достояние.

- Поэтому не следует создавать какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом, - продолжал Ильхам Алиев. - Эти страны, в том числе Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые провели СОР до нас, приложили огромные усилия для решения климатических вопросов. Мы хотим расходовать полученные доходы на зеленую энергию, предпринимаем шаги в этом направлении, и СОР29 тоже не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и Глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата.

Канцлер Германии снова удовлетворенно кивнул.

Президент Азербайджана продемонстрировал смелость говорить в самом сердце Европы то, о чем в глубине души думают все европейские политики. Думают - но боятся сказать вслух. В конце-то концов, разве все мы и лично Ильхам Алиев виноваты в том, что у нас есть нефть и газ? Разумеется, нет. Но было ощущение, что европейцам стоит лишний раз об этом напомнить.

Удача, как гласит латинская поговорка, любит смелых. Реальная политика - та самая, которую примерно на том же месте полтора века назад стал практиковать великий немец Отто фон Бисмарк - она ведь требует в первую очередь смелости. Смелости говорить и делать то, о чем другие и думать боятся. Именно это и продемонстрировал в Берлине Ильхам Алиев. Уверен, в Германии это оценили по достоинству - а значит отношения между нашими странами теперь будут развиваться еще быстрее.

Модератор пресс-конференции объявил, что сейчас будет задан последний вопрос. Он, этот вопрос, просто обязан был быть таким же неудобным, как и все предыдущие.

На этот раз вопрос задавал без сомнения азербайджанский журналист. Олафу Шольцу предлагалось рассказать о том, как именно правительство Германии борется с исламофобией и расизмом.

Канцлер Германии глубоко вздохнул. К тому моменту в зале были уже не только журналисты - к ним присоединились члены обеих делегаций, министры. Шольц хотел выглядеть так же уверенно, как Ильхам Алиев, отбивавший нападки пару минут назад.

Любой ответ на этот вопрос приводил бы к тому, что Олаф Шольц будет говорить о том, как делает все, чтобы Германия пришла к тому уровню толерантности и терпимости, которые уже давно есть в нашей стране. Шольц фактически сам сравнил свою Германию с Азербайджаном.

Канцлер с ответом справился.

Ильхам Алиев одобрительно кивнул.