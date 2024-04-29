https://news.day.az/politics/1655964.html Армян предупредили о взрыве
Армян предупредили о взрыве
В 1540 метрах к северо-востоку от села Беркабер Тавушского района Армении, расположенного на границе с Азербайджаном будут проведены взрывные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, местным жителям было сделано предупреждение о времени взрыва в период с 08:10 до 08:40.
Местных жителей попросили не паниковать.
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