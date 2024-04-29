Армян предупредили о взрыве

В 1540 метрах к северо-востоку от села Беркабер Тавушского района Армении, расположенного на границе с Азербайджаном будут проведены взрывные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Армении, местным жителям было сделано предупреждение о времени взрыва в период с 08:10 до 08:40.

Местных жителей попросили не паниковать.

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