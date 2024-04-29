https://news.day.az/politics/1656004.html В азербайджанской армии выявили лучшего снайпера - ВИДЕО
В азербайджанской армии выявили лучшего снайпера - ВИДЕО
В Азербайджанской Армии состоялся конкурс на звание "Лучший снайпер".
Как сообщили Day.Az в Минобороны, военнослужащие на разных этапах выполнили упражнения по темам "Стрельба из неудобного положения", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и по другим эпизодам.
Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в Азербайджанской Армии.
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