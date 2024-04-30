В Женеве обсудили увеличение помощи Азербайджану в области разминирования

В Женеве на заседании "Группы поддержки противоминной деятельности", которая является координационным форматом стран-доноров в области разминирования, был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану в данном направлении.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Представители МИД и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), принявшие участие в заседании, проинформировали участников встречи о разрушениях, нанесенных Арменией в Азербайджане, об обширных масштабах минирования, жертвах минных инцидентов, а также о прогрессе и трудностях в работе по разминированию. Были также обсуждены вопросы, связанные с необходимостью внешней поддержки для возвращения азербайджанских граждан на родную землю, восстановления освобожденных территорий и решения минной проблемы, которая прямо влияет на безопасность населения.

Участники заседания отметили, что внешняя помощь играет важную роль в развитии, мире и примирении, являясь проявлением гуманитарной солидарности.

Также были обсуждены различные аспекты минной проблемы в Азербайджане и была достигнута договоренность о продолжении обсуждений с целью решения проблем по данному вопросу.

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