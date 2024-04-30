Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написала член Американской ассоциации политических наук, профессор Бренда Шаффер.

"Азербайджан является домом для крупнейшей еврейской общины в мусульманском мире, а также для христианских общин. Несмотря на это, Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) внесла страну в список наблюдения за религиозной свободой, поскольку Азербайджан не позволяет мусульманским экстремистам, связанным с Ираном, получать средства оттуда и работать в мечетях в Азербайджане", - говорится в публикации американского профессора.

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