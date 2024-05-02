VI Форум по межкультурному диалогу в центре внимания зарубежной прессы

Начавшийся в Баку 1 мая VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности" и мысли, высказанные в речи Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия мероприятия, находились в центре внимания зарубежной прессы, передает Day.Az.

В новостях в центре внимания в основном находились высказывания главы государства о вкладе Азербайджана в межкультурный диалог и значении форума в этом контексте, роли нашей страны в развитии региона, а также шагах, предпринимаемых ею в деле укрепления мира и стабильности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений.

VI Форум по межкультурному диалогу и высказывания главы государства находились в центре внимания и турецкой прессы. В новостях, опубликованных агентством "Anadolu", телеканалом Haber Global, газетой "Акшам", порталом Haberler.com и другими СМИ, отмечается, что в этом авторитетном мероприятии принимают участие около 700 влиятельных гостей более чем из 100 стран.

Особое внимание в материалах уделяется высказываниям Президента Ильхама Алиева в выступлении на церемонии открытия форума, находят отражение мысли главы государства о важности прекращения политики неоколониализма европейских стран, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе проведении работы по делимитации и демаркации границ без участия посредников.

В новостях, опубликованных российскими агентствами ТАСС, "Интерфакс", на сайтах "Ведомости", "Газета.ру", журнала "Профиль", "Россия сегодня" и других средств массовой информации, уделяется внимание высказываниям Президента Азербайджана. ТАСС отмечает, что глава государства подчеркнул важность предотвращения политики неоколониализма, осуществляемой несколькими европейскими странами. В информации агентства подчеркивается, что глава государства особо отметил, что мир, стабильность и солидарность в азербайджанском обществе связаны с культурным разнообразием и взаимным уважением.

В других новостях также отводится место высказываниям Президента Ильхама Алиева, в частности, о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проведении работ по делимитации и демаркации, а также по другим вопросам.

Грузинские информационные порталы resonancedaily.com, imedianews.ge, newshub.ge, primetime.ge, for.ge, alt-info.ge, а также телеканал 1tv.ge широко осветили высказывания Президента Азербайджана о факте подхода некоторых европейских стран к другим народам как к колонии. В сообщениях, распространенных со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева, говорится: "Мы не можем позволить, чтобы в XXI веке некоторые крупные европейские страны относились к другим странам как к колониям. Когда мы поднимали этот вопрос на международном уровне, а также во время нашего председательства в Движении неприсоединения, мы делали это не потому, что были против какой-либо страны, а потому, что защищали справедливость и международное право. Мир не должен закрывать глаза на отвратительную практику неоколониализма. Это ведёт к насильственной ассимиляции, как это происходит, например, на более чем десяти заморских территориях Франции. Это неприемлемо и этому должен быть положен конец".

В сообщении, распространенном Катарским новостным агентством, отмечается, что на 4 пленарных сессиях и 12 панельных заседаниях, организованных в рамках начавшего работу в Баку трехдневного форума, обсуждаются важные темы, связанные с образованием, молодежью, изменением климата, искусственным интеллектом, охраной культурного наследия, незаконной миграцией. В публикации также говорится, что глава государства, выступая на церемонии открытия форума подчеркнул, что Азербайджан веками был местом пересечения культур, что многокультурное азербайджанское общество, обладающее большим этническим разнообразием, всегда берегло толерантность, взаимное уважение, такие ценности, как дружба и партнерство.

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу находился на повестке дня и белорусской прессы. В сообщении, распространенном в БЕЛТА, подчеркивается, что в форуме принимает участие и белорусская делегация. Отмечается, что VI Форум по межкультурному диалогу, на котором проводится серьезный обмен мнениями по важным вопросам, как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия, "является важнейшей международной платформой, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога".

В новости распространенной порталом Sb.by этой страны, также говорится о том, что форум является важным вкладом в межкультурный диалог.

Украинские издания "Телеграф", и "Корреспондент" в основном уделили внимание высказываниям главы государства о шагах, предпринятых в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В статьях доводятся до внимания высказывания Президента Ильхама Алиева о проведении переговоров по мирному соглашению на основании выдвинутых Азербайджаном предложений, а также начале работ по демаркации и делимитации между двумя странами, в частности, осуществлении данного процесса без посредников.

В информации, распространенной иранским агентством ИРНА и газетой "Entexab", отводится широкое место резким высказываниям Президента Ильхама Алиева о том, что международные организации, в том числе Совет Безопасности ООН не стремились к выполнению требований принятых ими постановлений и резолюций, с тем чтобы положить конец продолжавшейся в течение тридцати лет армянской оккупации: "Те, кто принимал резолюции, ничего не сделали для их реализации. Тогда мы вынуждены были добиться мира посредством войны. В 2020 году по итогам 44-дневной Отечественной войны мы освободили большую часть наших территорий. А в сентябре прошлого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет. Сейчас мы находимся в постконфликтном состоянии". В статьях особо подчеркивается, что глава государства отметил наблюдающиеся позитивные тенденции в области нормализации отношений между двумя странами.

В сообщении, распространенном туркменской медиаплатформой Central Asia, также говорится о том, что на церемонии открытия форума Президент Ильхам Алиев отметил позитивную тенденцию, которая наблюдается в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

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