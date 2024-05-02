Джейхун Байрамов провел обсуждения со спецпредставителем Президента РФ

2 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в стране с целью участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также текущая региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов отметил активное участие и вклад российской стороны в проводимые в нашей стране престижные международные мероприятия, в том числе VI Всемирный форум по межкультурному диалогу. Было подчеркнуто, что существующий между лидерами двух стран диалог на высоком уровне, а также интенсивные контакты способствуют развитию отношений стран. Была отмечена важность продолжения двустороннего сотрудничества стран в рамках региональных и международных форматов.

Говоря о работе, проделанной в рамках председательства Азербайджана в COP29, министр отметил новые возможности для сотрудничества в этом направлении.

Проинформировав о текущей региональной ситуации в постконфликтный период, в том числе о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр отметил, что недавняя договоренность, достигнутая между комиссиями по делимитации, является весьма позитивным прогрессом в рамках мирной повестки дня. Он отметил, что наша страна полна решимости добиться реальных результатов по всем элементам процесса нормализации.

Специальный представитель Президента Российской Федерации Михаил Швыдкой отметил широкие перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах, особенно в области образования, культуры, технологий и инноваций, отметил важность совместной деятельности в этом направлении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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