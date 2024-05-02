Бакинская инициативная группа продолжит поддержку справедливой борьбы заморских колоний Франции

Создание Бакинской инициативной группы демонстрирует поддержку странам, являющимся последними колониями Франции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

"Бакинская инициативная группа продолжит поддерживать справедливую борьбу заморских колоний Франции", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!