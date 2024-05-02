https://news.day.az/politics/1657208.html Бакинская инициативная группа продолжит поддержку справедливой борьбы заморских колоний Франции - Аббас Аббасов
Бакинская инициативная группа продолжит поддержку справедливой борьбы заморских колоний Франции - Аббас Аббасов
Создание Бакинской инициативной группы демонстрирует поддержку странам, являющимся последними колониями Франции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.
"Бакинская инициативная группа продолжит поддерживать справедливую борьбу заморских колоний Франции", - сказал он.
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