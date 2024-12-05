Якуб Корейба об итогах конференции на тему права азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение

Эта конференция подчеркивает общее стремление продвигать справедливость для азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба, подводя итоги II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

По его словам, основная идея этой конференции заключалась в том, что насильственное перемещение людей никогда не будет принято как нормальный способ ведения политики.

Корейба подчеркнул, что участники конференции выразили решительное осуждение насильственного перемещения как одного из самых серьезных нарушений прав человека, а также заявили, что изгнание азербайджанцев из Армении представляет собой до сих пор нерешенную несправедливость. Участники выразили глубокую озабоченность отказом Армении обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев. Также с тревогой было отмечено систематическое уничтожение азербайджанского культурного наследия в Армении, включая мечети, кладбища и исторические памятники, что расценивается как попытки стереть азербайджанскую идентичность. В заключение участники подчеркнули важность продвижения справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, и содействия миру и безопасности в этом регионе.

"Это краткое резюме отражает основные моменты, поднятые на конференции, и подчеркивает общее стремление продвигать справедливость для азербайджанцев, изгнанных из Армении, а также способствовать миру и безопасности в регионе", - сказал он.

Напомним, что в Баку прошла вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции приняли участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагивались следующие темы: история изгнания западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.