https://news.day.az/politics/1713524.html Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности - Заур Даргалы Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Заур Даргалы в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".
Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности - Заур Даргалы
Милли Меджлис всегда играл важную роль в становлении независимой азербайджанской государственности.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам член парламента Грузии Заур Даргалы в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".
"Парламент сыграл большую роль в государственном строительстве в стране. Милли Меджлис Азербайджана продолжает вносить важный вклад в укрепление страны", - добавил он.
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