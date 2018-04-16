Международные посредники должны подвести Армению к предметным переговорам с Азербайджаном - МНЕНИЕ

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается одним из приоритетных вопросов, зафиксированных в Концепции внешней политики Российской Федерации.

Об этом заявил Day.Az независимый политолог Тахир Сабитов.

По его словам, российская сторона на уровне МИД неоднократно заявляла о своей приверженности скорейшему решению этой проблемы в соответствии с законами международного права.

"Россия является основным модератором карабахского урегулирования в МГ ОБСЕ и продолжает прилагать усилия для мирного решения многолетней проблемы. Я уже говорил об этом не раз и повторю, что в основе урегулирования карабахского конфликта должны быть Мадридские принципы. Инициативы российской стороны, направленные на встречу глав конфликтующих государств (Азербайджана и Армении), - показатель однозначной заинтересованности в нахождении компромисса между Баку и Ереваном, однако, на мой взгляд, обе стороны должны быть готовы к предметным переговорам. Пока к этому готова лишь азербайджанская сторона. Считаю, что международные посредники должны подвести Армению к предметным переговорам с Азербайджаном. На мой взгляд, это единственное решение на пути урегулирования этой проблемы", - сказал наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова