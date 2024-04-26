В Сети высказались о внешности дочери Николь Кидман

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на новых фото оценили словами "намного красивее матери". Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци сняли 13-летнюю девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом - певцом и композитором Китом Урбаном. На кадрах она предстала в лиловой футболке и серых спортивных брюках. На плечи наследница звездной пары надела черный рюкзак, а волосы заплела в косу.

Читатели издания высказались о внешности дочери артистки под публикацией. "Она намного красивее своей матери", "На мой взгляд, более привлекательная, чем оба ее родителя", "Великолепная девушка", "Очень красивая", "Будем надеяться, что она не испортит свое лицо избытком ботокса и филлеров, как это сделала ее мать!" - заявили юзеры.