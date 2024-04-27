Беременная девушка рассталась с бойфрендом после одной его просьбы

Пользователь Reddit рассказал на портале, что беременная девушка рассталась с ним из-за того, что он попросил ее сделать после родов тест на отцовство. Он попросил у комментаторов сайта совета, как ему поступить в текущей ситуации, передает Day.Az.

Автор поста рассказал, что ему 32 года и они с бывшей возлюбленной, которой сейчас 29 лет, начали встречаться три года назад. "Мы встречались год, а затем переехали в другой город. Все было прекрасно. (...) Проблемы начались, когда ее лучший друг-парень решил переехать в тот же город и поселился прямо на противоположной улице", - раскрыл он.

По словам рассказчика, друг его девушки приходил к ним в гости почти каждый день. Он флиртовал с его девушкой и прибегал к тактильному контакту, отметил парень. "Она намекала другу, что ей некомфортно его поведение, и тогда он принимался вести себя нормально, но спустя пять минут все начиналось снова. А меня она в итоге уверяла, что это ничего не значит и ее друг ведет себя так со всеми", - указал автор публикации.

В 2023 году девушка забеременела. Пара была очень рада этой новости, подчеркнул молодой человек. При этом друг его возлюбленной перестал ходить к ним в гости и вскоре вернулся в родной город. Но одна из общих подруг пары начала уверять парня, что подозревала, будто у девушки и ее приятеля были романтические отношения. "Наша подруга предположила, что мне не стоит брать на себя отцовство до того, как мы сделаем тест", - добавил автор.

Когда рассказчик предложил девушке тест на отцовство, она сразу же заявила о намерении расстаться с ним. "Спустя несколько недель она согласилась на тест, но дала понять, что ничего не изменится и она никогда не простит меня", - продолжил парень.

После рождения ребенка пара сделала тест, и автор поста оказался отцом малыша. "У меня сердце сжимается от сожаления. Я ничего не ел и не пил, я даже не смог сегодня пойти на работу", - признался молодой человек. По его словам, после расставания он предлагал девушке различную помощь в связи с ее беременностью, однако она каждый раз отказывалась.

Большинство пользователей выразили уверенность в том, что парню не стоит надеяться на восстановление отношений. "Извинись. Помогай ей с ребенком или же договорись о совместной опеке и будь хорошим родителем. Это все, что ты можешь сделать", "Прекрати общение с "подругой", которая посеяла в тебе сомнения. Извинись и предложи помощь с ребенком", - порекомендовали комментаторы.