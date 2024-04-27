Валерия опубликовала фото с 86-летней матерью, которая занимается спортом

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram фото с 86-летней матерью, которая занимается спортом. Звезда поздравила родительницу с днем рождения и призналась, что гордится ею, передает Day.Az.

"Мамулечка любимая, с твоим днем! Ты у меня самая добрая, самая умная, самая красивая. Горжусь тобой и очень люблю. Живи интересно, так, как ты умеешь, пусть растет круг твоих друзей, ярких тебе впечатлений и будь всегда здорова, пожалуйста, потому что у нас с тобой большие планы на будущее", - написала артистка.

Исполнительница рассказывала, что мать в 2019 году перенесла операцию по замене коленных суставов. По словам Валерии, родительница с трудом передвигалась, и без хирургического вмешательства она стала бы лежачим человеком. Женщину оперировали в швейцарской клинике, там же она проходила реабилитацию. Артистка отмечала, что мать выполняла все рекомендации врачей и даже больше, стараясь быстрее вернуться к активному образу жизни, и ей это удалось.

Сейчас Галина Перфилова ходит с дочерью в спортивный зал, занимается на беговой дорожке и велотренажере, а также выполняет разные физические упражнения.

Сама Валерия в интервью часто делится секретами своей стройности. Исполнительница признавалась, что много времени посвящает тренировкам, занимается йогой, фитнесом, а также следит за питанием - не ест сладкое, мучное и пьет много воды. По словам артистки, это стало для нее рутиной, поэтому не возникает желания все бросить или нарушить режим.

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