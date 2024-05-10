Александр Рогов показал бэкстейдж шоу «Модный приговор»

Российский стилист Александр Рогов показал бэкстейдж программы "Модный приговор", которая выходит в эфире Первого канала. Как передает Day.Az, он выложил фотографии в Telegram.

На одном из кадров Александр Рогов был запечатлен в белой футболке, которую сочетал с черным пиджаком и темно-синими джинсами. Стилист дополнил образ белыми носками и кожаными лоферами. Телеведущий позировал в студии шоу.

Недавно пресс-служба Первого канала рассказала, что "Модный приговор" сменит формат. Теперь будет две версии проекта. В "мужском" варианте участниц будет оценивать эксперт моды Александр Рогов, а в "женском" судейское кресло займет блогерша Лилия Рах.

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что у Рогова есть нужные для ведущего программы "Модный приговор" профессионализм и обаяние. По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал "соблазнит" стилиста гонораром.

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