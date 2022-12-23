Линдси Лохан опубликовала редкое фото с младшей сестрой

Голливудская актриса Линдси Лохан поздравила с днем рождения свою младшую сестру Алиану Лохан. Снимком она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения мою прекрасную сестру Алиану! Еще одно благословение в виде лучшей подруги и невероятной женщины! Я так горжусь тобой за то, что ты следуешь своим мечтам и создаешь свою музыку! У тебя одно из самых больших сердец из всех, кого я знаю, и ты такой добрый человек. Я так сильно люблю тебя, сестра! С днем рождения, и да благословит тебя Бог!", - написала актриса.

На снимках актриса показала, как выглядела ее младшая сестра в разные годы. В 2022 году ей исполнилось 29 лет.

Еще в 11 лет Линдси Лохан исполнила главную роль в комедии "Ловушка для родителей", затем снялась в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки", "Бобби", "Компаньоны", "Сумасшедшие гонки", "Поцелуй на удачу", "Крутая Джорджия" и других. Также актриса появилась в сериалах "Хор", "Две девицы на мели", "Шоу 70-х", "Дурнушка".