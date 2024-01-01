Племянница Ханде Эрчел вылечилась от рака

О том, что маленькая племянница звезды турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел больна раком, стало известно в прошлом году. Когда врачи объявили о страшном диагнозе, девочке не было и трех лет. Сегодня семья поделилась замечательной новостью о выздоровлении Мави!, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Как рассказывал в сентябре прошлого года местный телеведущий, медики обнаружили у Айлин Мави злокачественную опухоль. Родители обратились в больницу, когда заметили, что у нее вздулся живот. Так, они незамедлительно приступили к лечению.

Близкие девочки поведали, что она постоянно находится под наблюдением врачей. Больше они не делились тем, как проходит их борьба с раком. Однако сегодня они объявили, что им наконец удалось справиться с тяжелейшим недугом!

Сестра Ханде Гамзе опубликовала в социальных сетях видео, как ее супруг держит на руках дочь и вместе с ней бьет в колокол. В онкологических центрах есть традиция, согласно которой пациенты оповещают всех о своем выздоровлении, и этот звон может воодушевить тех, кто еще страдает от болезни.

Фанаты актрисы расчувствовались, узнав о радостном известии в канун Нового года. "Мави, ты такая сильная! Победила эту жуткую болезнь!"; "Солнышко, ты молодец!"; "Здоровья тебе! Сильная девочка, мы тебя любим"; "Вот оно, новогоднее чудо! Мави, девочка, ты справилась, все выдержала и победила! Поздравляю тебя и родных"; "В любви и заботе родных и близких можно справиться со всеми невзгодами", - обратились пользователи Сети.

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