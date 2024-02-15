Опубликован первый кадр с племянником Майкла Джексона в роли певца

Студии Lionsgate и Universal опубликовали первый кадр из готовящегося к выходу байопика о певце Майкле Джексоне (1958-2009).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Deadline.

В фильме Антуана Фукуа "Майкл" сыграет племянник Майкла Джексона Джафар Джексон.

На фото Джафар запечатлен в образе Майкла Джексона, исполняющего песню "Man in the Mirror" во время его легендарного мирового тура "Dangerous" (1992-1993).

Кадр снял фотограф Кевин Мазур, фотографировавший самого Джексона во время гастролей в 1980-х и 1990-х и на репетициях.

"В первый же день на съемочной площадке я был в восторге - все было как в первый раз, когда я отправился на гастроли с Майклом Джексоном. Когда я пришел, я почувствовал, что время отмотали, будто я иду по стадиону, чтобы снимать тур Майкла. Увидев, как выступает Джафар, я подумал: вау, это Майкл", - признается Мазур.

Доволен игрой Джафара Джексона и продюсер Грэм Кинг.

"Каждый взгляд, нота, движение Джафара - это Майкл. Он перевоплотился в Майкла так, как не мог бы никакой другой актер", - уверен Кинг.

"Майкл" выйдет в прокат в апреле 2025 года.

Джафар родился 25 июля 1996 года в Лос-Анджелесе в браке старшего брата Майкла Джексона Джермейна с Александрой Оазиазой.