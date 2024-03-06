Пенелопа Крус и Брэд Питт в рекламной кампании CHANEL
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Пенелопа Крус и Брэд Питт в рекламной кампании CHANEL осень-зима 2024/25. 

Как передает Day.Az, короткометражный фильм - дань  уважения картине "A Man and a Woman" французского режиссера Клода Лелуша.

Он отражает начало истории любви в Довиле, месте дорогом модному дому, где Виржиния Виард вдохновилась на создание коллекции.