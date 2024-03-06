https://news.day.az/showbiz/1642598.html Пенелопа Крус и Брэд Питт в рекламной кампании CHANEL - ВИДЕО
Пенелопа Крус и Брэд Питт в рекламной кампании CHANEL - ВИДЕО
Пенелопа Крус и Брэд Питт в рекламной кампании CHANEL осень-зима 2024/25.
Как передает Day.Az, короткометражный фильм - дань уважения картине "A Man and a Woman" французского режиссера Клода Лелуша.
Он отражает начало истории любви в Довиле, месте дорогом модному дому, где Виржиния Виард вдохновилась на создание коллекции.
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