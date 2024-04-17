55-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетила ежегодный фестиваль PaleyFest, посвященный телевизионным проектам. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 12 апреля, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошел первый вечер фестиваля. Мероприятие было организовано для продвижения сериала "Утреннее шоу", который недавно был продлен на четвертый сезон. Гостьей стала исполнительница главной роли Дженнифер Энистон. Для выхода на публику она предпочла облегающий черный топ без рукавов, брюки и босоножки на высоких каблуках. Волосы ей распустили и сделали легкий вечерний макияж.

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