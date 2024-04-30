Американский хип-хоп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, выступающий под псевдонимом Эминем, анонсировал новый альбом под названием The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

12-я пластинка артиста должна выйти летом 2024 года. Исполнитель поделился трейлером альбома, снятом в стиле тру-крайм-телешоу. В видео обсуждается уход из жизни темного альтер эго Эминема Слима Шейди (Slim Shady).

"Из‑за его сложных и часто критикуемых рифм у Слима Шейди было достаточно врагов", - говорит герой ролика. В трейлере также появляется рэпер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джексон).

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