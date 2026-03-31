У 25-летней актрисы из «Ривердэйла» обнаружили рак мозга

Актриса Алеа О'Ши сообщила в Instagram, что ей диагностировали рак мозга в 25 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Алеа О'Ши начала бороться с раком в ноябре 2025 года. Сейчас она собирает средства на лечение у поклонников. Как объяснила актриса, часть терапии и процедур не покрываются частной медицинской страховкой. Ее семья не может себе позволить покрыть полностью лечение. Представители артистки сообщили, что в ближайшее время ей потребуется новая операция.

Алеа О'Ши играла в таких проектах, как "Ривердэйл", "Невидимое", "Сисси", "Бароны", "Помоги мне, Тодд", "Кунг-фу", "Пришло время вернуться домой к Рождеству", "Домой и в путь".