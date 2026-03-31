Джастин Бибер возвращается на сцену. Певец провел частное выступление в Лос-Анджелесе.

Это стало первым полноценным концертом Бибера за последние четыре года. Шоу получилось по-настоящему камерным, но при этом масштабным по наполнению: Бибер исполнил 25 песен из своих последних двух альбомов. Более того, сообщается, что телефоны на событие были запрещены.

Судя по всему, концерт стал своеобразной разминкой перед следующим большим шагом. Совсем скоро состоится Coachella, один из самых масштабных американских музыкальных фестивалей. Там Джастин выступит два раза - 11 и 18 апреля.

Для поклонников это особенно важные моменты, так как за последние годы Джастин крайне редко выходил на сцену с полноценными сольными сетами. В феврале 2026-го он выступил на "Грэмми" с песней Yukon, которая посвящена его жене - Хейли Бибер.