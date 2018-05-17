Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела около 1500 обращений
17 мая 2018 18:24 175
В четверг прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид, на сегодняшнем заседании было рассмотрено более ста обращений и в отношении части из них принято положительное решение, передает Day.Az.
По его словам, таким образом, комиссия завершила свои заседания.
"Будут собраны соответствующие документы и представлены главе государства", - сказал Меджид.
Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводились с конца января до сегодняшнего дня, было рассмотрено около 1500 обращений.
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