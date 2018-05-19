«Крепость Кероглу" - удивительный памятник Азербайджана - Интересные подробности - ФОТО

На сайте Центра истории Кавказа опубликована статья сотрудника центра Аббаса Исламова, посвященная одному из древних и малоисследованных памятников Азербайджана - "Крепости Кероглу", расположенной в Гедабекском районе.

Как пишет автор, одним из наиболее интересных исторических объектов, который посетила в конце апреля 2018 года международная Рабочая группа "В поисках Солнца" по изучению и популяризации наследия Азербайджана в рамках визита в западный регион Азербайджана, была крепость, известная в народе под названием "Кероглу галасы".

Она находится на вершине горы, между селами Галакенд и Мискинли Гедабекского района, на высоте чуть выше 2000 метров над уровнем моря. Удобной дороги, которая подходила бы прямо к самой крепости, нет, и поэтому последние значительную часть пути необходимо пройти пешком, взбираясь по крутому склону.

Никаких достоверных сведений о происхождении крепости в настоящее время нет. Неизвестно, была ли она действительно построена легендарным героем азербайджанского народа Кероглы, но несомненная ценность этого древнего фортификационного сооружения для истории Азербайджана, заключается не только в том, что народная молва связывает его со знаменитым именем.

Несмотря на ограниченность времени, которым располагала Рабочая группа, тем не менее, в результате осмотра крепости были обнаружены очень интересные особенности ее конструкции, что позволило сделать некоторые (на данном этапе) выводы относительно ее первоначального вида и вероятного времени строительства.

Прежде всего, выяснилось, что отверстия в крепостных стенах, казавшиеся на расстоянии параллельными линиями бойниц, в действительности являются рядами деревянных брусьев (или бревен), встроенных в каменную кладку для усиления прочности сооружения. Большинство из этих элементов крепления за прошедшие века либо истлели, либо были удалены, вследствие чего оставшиеся от них пустоты создавали впечатление, что стены крепости покрыты рядами бойниц.

Необходимо отметить, что бойница является функциональным элементом фортификационного сооружения и представляет собою достаточно сложный элемент конструкции с характерным строением. Это специально устроенный сквозной проем в крепостной стене, как правило, сооружавшийся с расширением внутрь, поскольку он предназначался для активных оборонительных действий со стороны воина, находившего с внутренней стороны крепости. Поэтому бойничные расширения внутри крепостной стены имели параметры, позволяющие свободно вмещать взрослого человека. Часто бойницы сооружали с расширением и во внутрь и наружу, что увеличивало эффективность оборонительных действий, поскольку расширение наружу позволяло видеть перемещения противника в более широком секторе наблюдения.

При строительстве "Кероглу галасы" была применена древняя техника упрочнения (армирования) конструкции деревянными брусьями, встроенными в каменную кладку. Они укладывались по определенной схеме, которая была хорошо известна мастерам, возводившим крепостные сооружения в далеком прошлом. Сегодня эти знания можно считать утерянными, поскольку эта методика уже давно вышла из употребления.

Армирование каменной кладки деревом, которое обеспечивало дополнительную прочность и монолитность всей конструкции (наподобие металлической арматуры в современных строениях), использовалась с античных времен и была хорошо известна на пространстве Европы и Азии. Интересно отметить также, что усиление кладок деревом практиковалось также древними цивилизациями Центральной и Южной Америки.

Во время посещения крепости "Кероглу галасы" были отмечены некоторые особенности ее дизайна и нынешнего состояния, видимые невооруженным глазом. В общем плане крепость имеет слегка вытянутую (в направлении север-юг) форму. Ее западная сторона проходит над обрывом и по каким-то причинам именно эта часть крепости подверглась наиболее сильным разрушениям. Интересной же особенностью стен восточной стороны является то, что они были построены с уклоном во внутрь, с отклонением от вертикали примерно на 20⁰.

Причина такого строительства, на взгляд азербайджанских исследователей, не только в том, что стены восточной половины крепости возводились на склоне, достаточно круто уходящем вниз. Как правило, подобное инженерное решение применялось также для дополнительной прочности в случае, если пространство внутри периметра заполнялось грунтом и формировалась высокая внутренняя платформа. Еще одним свидетельством, что вершина горы подверглась в далеком прошлом определенной инженерной коррекции (вероятно, при подготовке площадки для строительства), является искусственная платформа, сформированная из огромных каменных плит и валунов.

При внешнем осмотре крепости было отмечено также, что по её периметру наблюдается определенный горизонт разрушения, проходящий по высоте примерно около 5-6 метров.

Это обстоятельство дает основания для предположений о том, что крепостные стены были повреждены не в результате землетрясений или боевых действий, а на протяжении долгого периода времени постепенно разбирались с целью использования строительного камня для возведения каких-то других сооружений. Об этом свидетельствуют также и скопления камней на некотором расстоянии от крепости, где они не смогли бы образоваться в случае обрушения стен.

Очевидно, это произошло потому, что камни, извлекаемые из кладки крепостных стен, складывались в определенных местах вблизи крепости, откуда их потом вывозили вьючными животными. Такое происходит в тех случаях, когда крепости по тем или иным причинам полностью прекращают свои функции и на долгие века остаются бесхозными, выпадая из жизни окружающих общин настолько, что забывается не только кем и когда они были построены, но даже их названия. Очевидно, такова была и судьба крепости "Кероглу галасы", столь отдаленное и изолированное расположение которой на вершине горы подсказывает, что она была оставлена людьми не одно столетие назад.

Следует отметить, что при вывозе камня в строительных целях могли вывозиться и бревна, использовавшиеся при армировании каменной кладки, поскольку они прекрасно сохранялись внутри стен в окружении крепкого известкового связующего раствора. Следы, оставшиеся в стенах крепости, указывают на то, что бревна извлекались не только при разборе стен, но и добывались из нижних горизонтов еще не разрушенной кладки. Для этого разбиралось несколько камней, непосредственно окружавших брусья, после чего дерево расшатывалось и вытаскивалось из стены.

Сложная конфигурация периметра крепости указывает на то, что ее создатели действительно предполагали ведение серьезных оборонительных действий. Выступающее расположение башенных частей позволяло вести стрельбу в любом направлении, причем атакующий противник мог оказаться не только под фронтальным, но и под фланговым огнем с башен, в случае, если находился на близком расстоянии от стен. Как правило, вершины стен и башен подобных фортификационных сооружений были оборудованы зубцами (мерлонами), обеспечивавшими защиту воинов и потому можно предположить, что мерлоны некогда имелись и на стенах "Кероглу галасы".

Принимая к сведению, что при строительстве данной крепости была использована техника деревянного армирования, применяющаяся при возведении высоких сооружений, требовавших дополнительного усиления конструкции, можно с уверенностью предположить, что в первоначальном виде высота стен "Кероглу галасы" могла доходить до 10 метров.

К примеру, по мнению исследователя Этибара Надироглу, по многим параметрам и особенностям строительства эта крепость, возможно, относится к периоду Гирдыманского (Гардманского) государства VII века и построена по приказу царя Джаваншира (правил в 642-681 гг.).

Завершая эту короткую обзорную статью, отметим, что исследование крепости могло бы пролить свет на многие тайны прошлого. Кем и когда она была построена? Могла ли она контролировать важные торговые пути или была резиденцией местного правителя? Сохранились ли какие-либо сведения о ней в средневековых источниках? Сегодня можно только выдвинуть предположение о том, что крепость, учитывая технику строительства и современное состояние, могла быть сооружена в средние века, но более отчетливые ответы можно было бы получить только в случае проведения долгосрочной археологической работы.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что крепость "Кероглу галасы", несомненно, является уникальным памятником истории Азербайджана, требующим внимательного изучения.