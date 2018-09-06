В Азербайджане образовался новый оползневый участок

В северо-восточной части поселка Лагидж Исмаиллинского района Азербайджана под влиянием атмосферных осадков образовался оползневой участок шириной 120-140 метров, длиной 280-300 метров.

Об этом в среду сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов, передает Day.Az.

По словам начальника экспедиции, в течение августа было зарегистрировано увеличение трещин, наблюдаемых на оползнем участке Лагидж. Также на языковой части оползня наблюдался выход подземных вод на поверхность земли. В селе Гойдан Исмаиллинского района активизировалась динамика процесса оползня на участке шириной 40-80, длиной 150-170 метров.

Представитель министерства отметил, что на 2-11, 23-24 и 27-29 километрах дороги Муганлы-Исмаиллы активизировалась динамика оползневого процесса. Помимо этого, в городе Шамахы, в квартале 48 "А" увеличились трещины и увеличился участок охвата оползня, а также наблюдалась активность в динамике оползневого участка Муганлы.

Гаралов также добавил, что природные и техногенные факторы в поселке Нубар Абшеронского района вызвали относительную активность в области оползня и проседания, а также привели к активности в динамике оползня и обвала на участке в поселке Масазыр.

По словам начальник экспедиции, наблюдалась относительная активность на оползневых участках Киджебе, Бурджубенд Астаринского района. На оползневом участке Мотлаятаг наблюдалась не только активность, что и расширение параметров участка.

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