В Азербайджане массово проверят учителей

21 декабря 2018 11:29

22 декабря будет проведен очередной этап диагностического оценивания инженерно-педагогического коллектива учебных заведений профобразования. 

Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе преимущественно будут участвовать учителя, преподающие по определенным специальностям и мастера производственного обучения действующих в регионах и не привлекавшихся до сих пор к диагностическому оцениванию государственных учебных заведений профобразования, передает Day.Az.

Диагностическое оценивание начнется в 11.00 в Бакинском государственном центре профобразования по туризму и социальным услугам.

Кандидатам следует явиться на место  проведения экзамена (здание Бакинского профлицея №5, ул.Месхети, 3) с удостоверением личности.

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