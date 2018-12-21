В Азербайджане массово проверят учителей
22 декабря будет проведен очередной этап диагностического оценивания инженерно-педагогического коллектива учебных заведений профобразования.
Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе преимущественно будут участвовать учителя, преподающие по определенным специальностям и мастера производственного обучения действующих в регионах и не привлекавшихся до сих пор к диагностическому оцениванию государственных учебных заведений профобразования, передает Day.Az.
Диагностическое оценивание начнется в 11.00 в Бакинском государственном центре профобразования по туризму и социальным услугам.
Кандидатам следует явиться на место проведения экзамена (здание Бакинского профлицея №5, ул.Месхети, 3) с удостоверением личности.
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