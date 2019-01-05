Дом Бакинских ханов станет музеем

2018 год запомнился для Управления государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" многочисленными культурно-массовыми мероприятиями, успехами и прогрессивными событиями.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Управлении, одним из больших успехов для структуры стало совместное проведение 23-24 октября прошлого года управлением и Национальной Академией наук Азербайджана первой международной научной конференции на тему "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов", передает Day.Az.

Конференция, в которой приняли участие 150 зарубежных гостей из 30 стран мира, была посвящена государству Ширваншахов, которые находились у власти самый длительный период в истории исламского мира, считающемуся одним из самых могущественных государств Азербайджана в течение 1000 лет. Впервые о государстве, обладающем богатой историей, исключительным материально-духовным наследием, говорилось на международном уровне, в этом контексте было доведено до внимания, насколько древними традициями государственности обладает Азербайджан. На конференции были заслушаны доклады об истории, архитектуре, этнографии, литературе, нумизматике, эпиграфике и философии государства Ширваншахов, были затронуты новые и интересные темы. В рамках конференции общественности были представлены несколько важных и больших проектов. Среди них можно отметить документальный фильм "Ширванские шахи", конкурс макетов на тему "Уничтоженные, разрушенные памятники и трон Ширваншахов", Форум молодых ученых и выставку на тему "Наследие Ширваншахов в музеях мира".

В ходе конференции между Государственным историко-архитектурным заповедником-музеем "Комплекс дворца Ширваншахов" и Музеем национального искусства Молдовы, а также Государственным музеем истории Тимуридов Узбекистана был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Было сообщено, что главной задачей конференции являлось проведение новых исследований истории государства Ширваншахов на высоком международном уровне, привлечение молодых исследователей к изучению истории Ширвана и, в целом, Азербайджана, расширение деятельности по пропаганде национально-культурного наследия.

Выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира" запомнилась как один из успешных проектов, осуществленных в течение прошлого года. Экспозиция выставки стала одним из основных источников, обогативших знания об истории 1000-летнего правления несравнимой по своей значимости династии Ширваншахов. Экспонаты, "оживленные" благодаря техническим новшествам, основанным на высоких технологиях, демонстрируются в комплексе Дворца Ширваншахов.

Ученые и историки осуществили широкомасштабную работу по определению образцов национальной культуры, относящихся к государству Ширваншахов, хранящихся в различных музеях мира. В результате стало известно, что часть наследия Ширваншахов хранится в известных мировых музеях, таких как Музей Виктории и Альберта (Лондон), Музей Аскери (Стамбул), Музей Дворец Топкапы (Стамбул), музей Метрополитен (Нью-Йорк), Музей исламской культуры (Берлин), музей Эрмитаж (Санкт-Петербург), музей Исследовательского института арабского мира (Париж). Кроме того, часть этих ценных экспонатов, относящихся к этому историческому периоду, хранится в Музее национальной истории Азербайджана.

В результате успешных переговоров и плодотворного сотрудничества управления с самыми крупными музеями мира, впервые спустя несколько столетий, уникальный экспонат был привезен на Родину. Так, между Государственным историко-архитектурным заповедником-музеем "Комплекс Дворца Ширваншахов", Музеем Аскери Турции и Национальным музеем Грузии был подписан договор. Согласно договору, из музея Аскери в нашу страну были привезены 6, а Национального музея Грузии - 4 экспоната, они выставлены во Дворце Ширваншахов. В связи с открытием выставки был издан также богатый тематическим разнообразием каталог под названием "Наследие Ширваншахов в музеях мира".

В первые дни выставки в музее для посетителей было организовано выступление ансамбля древних музыкальных инструментов "Зов столетий", которое вызвало интерес и украсило экспозицию. Все гости остались довольны посещением музея, а для управления это мероприятие стало знаменательным с точки зрения проявления очередной поддержки ансамбля древних музыкальных инструментов "Зов столетий". Управление считает поддержку этого прекрасного ансамбля одним из самых успешных проектов прошлого года. Структура оказывает регулярную помощь ансамблю в подготовке специальной одежды, производстве соответствующих печатных изданий и решении других вопросов.

Естественно, Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", главной идеей которого является охрана и пропаганда Ичеришехер, его материально-духовных ценностей, и в прошлом году уделило особое внимание реставрации и восстановлению исторических и архитектурных памятников. Управление осуществляет на территории работу по восстановлению и консервации Ичеришехер на основе мастер-плана, подготовленного при организационной поддержке ЮНЕСКО группой международных экспертов. Кроме этого, для проведения восстановительных и консервационных работ с оптимальной скоростью, а также с целью изучению зарубежного опыта управление тесно сотрудничает с компанией "Remmers" Германии и австрийской компанией "Atelier Erich Pummer GmbH".

С этой точки зрения, за последние годы в Девичьей башне, комплексе Дворца Ширваншахов, мечети Мухаммеда, Бейлер мечети, Джума мечети, Марионеточном театре, воротах Гоша Гала, Четырехугольной крепости, бане Гаджи Бану и других историко-архитектурных памятниках мирового и местного значения были проведены многочисленные реставрационные и консервационные работы, которые успешно завершились. Согласно ежегодно обновляющейся программе управления по ремонту и реставрации, постоянно осуществляются соответствующие мероприятия по охране исторических и культурных памятников на территории заповедника, обеспечению их архитектурно-эстетического вида и долголетия.

Среди них следует отметить работы, имеющие исключительное значение, - это реставрация дома Бакинских ханов, относящегося к XVII-XVIII векам, расположенного по адресу - улица Беюк Гала, 44, 46, 48, 50, а также консервация подземной бани, прилегающей к крепостным стенам, обнаруженная в 2016 году во время археологических раскопок. Баня, относящаяся к XVII веку, после вхождения русских войск в Баку в 1806 году, осталась без присмотра. В настоящее время австрийская компания "Atelier Erich Pummer GmbH" прилагает все усилия для того, чтобы вернуть к жизни этот памятник. Дом Бакинских ханов, имеющий важное значение для истории города Баку, в ближайшее будущее после капитальных работ по реконструкции превратится в музей. В целом, восстановленная территория Дома Бакинских ханов и благоустроенная площадь окружного участка составляют 4500 квадратных метров. В рамках работ по благоустройству, начатых в середине 2018 года, сначала на участок была привлечена исследовательская археологическая группа, проведены научные исследования. Предусмотрена также консервация водохранилища и тендира, обнаруженных на данном участке.

Новый музей, в котором будут использованы современные инновационные средства, предоставит посетителям содержательную информацию о классической средневековой истории Баку. Дома номер 1 и 2, входящие в комплекс, составят основу нового музея. Здесь планируется создание просторного выставочного салона и типичной атмосферы средневековья. В выставочном салоне посредством интерактивных панелей гости смогут ознакомиться с информацией исторического и культурного характера. Яркая атмосфера унесет посетителя в средние века, ознакомит его с различными культурами. Одной из особенностью музея станет детальное погружение в историю Баку посредством короткометражного художественного фильма. История классического средневековья, религия, торговля, кухня, красочные моменты бытовой и общественной жизни будут представлены посетителям в специальных комнатах. Здесь также предусмотрено создание магазина, который позволит гостям купить и увезти на свою родину памятную продукцию об Азербайджане, покидать нашу страну с приятными воспоминаниями. Во время реставрации домов, составляющих резиденцию ханов, будет капитально благоустроен также приусадебный участок, который превратится в большой парк и станет незаменимым местом отдыха жителей города и посетителей "Ичеришехер".

Наряду с этом, управление, учитывая, что жилые дома, расположенные по адресу - улица Беюк Гала 3 и 5, находятся в аварийном состоянии, для обеспечения комфорта и безопасности жителей осуществило временное переселение их с этого участка. В настоящее время эти дома капитально ремонтируются, жители обеспечены временным жильем, арендная плата за которое осуществляется государством. После завершения ремонтных работ жители вернутся в свои дома.