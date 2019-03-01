В настоящее время в Грузии получают высшее образование 2124 гражданина Азербайджана.

По сообщению Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

470 граждан Азербайджана учатся в государственных, а 1 654 - в частных вузах. В годовом эквиваленте, число обучающихся в Грузии граждан Азербайджана снизилась на 578 человек. В 2017-2018 учебном году в Грузии получали высшее образование 2 702гражданина Азербайджана.

В прошлом учебном году в азербайджанских вузах учились 14 граждан Грузии, причем все они отдали предпочтение частным учебным заведениям. В этом году ни в государственных, ни в частных вузах нашей республики нет ни одного грузинского студента.

В целом, в вузах Грузии учатся 12 234 иностранных гражданина, из них 4 236 - в государственных, а 7 998- в частных вузах. По количеству среди иностранных студентов лидируют индусы (5 830).