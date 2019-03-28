Причинами усиления пожара в ТЦ "Диглас" в Баку стали неправильное размещение товаров на складах и облицовка здания алюкобондом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров сказал на совещании, проведенном в четверг под председательством Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Министр проинформировал Президента Ильхама Алиева о причинах пожара, его масштабах и принятых безотлагательных мерах. Министр сообщил, что сразу после случившегося пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приняли первоначальные меры.

Отметив, что источником пожара стала расположенная за пределами торгового центра и незаконно построенная донерная, Кямаладдин Гейдаров подчеркнул, что момент возникновения пожара зафиксирован камерами наблюдения министерства внутренних дел.

Сообщив, что к тушению пожара были привлечены 35 пожарных расчетов и три вертолета, министр сказал, что в торговом центре до сих пор не соблюдались правила пожарной безопасности. Кямаледдин Гейдаров отметил, что, несмотря на то, что с 2015 года министерство по чрезвычайным ситуациям направляло в торговый центр и исполнительную власть района соответствующие обращения, здесь не были приняты меры пожарной и другой безопасности, не были установлены требуемые для этой цели гидранты.

По его словам, неправильное размещение товаров на складах и облицовка здания алюкобондом стали причиной усиления пожара.

Министр подчеркнул, что оперативно были приняты все необходимые меры для устранения последствий происшествия и предотвращения распространения пожара на прилегающие здания.

Он сообщил, что в целях выяснения причин происшествия будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством, а полученные предварительно материалы будут представлены комиссии.