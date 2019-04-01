Полиция расследует видео, которое вчера распространилось по социальным сетям и вызвало широкие дебаты в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az.

Сообщается, что установлена личность людей, снявших на видео трех обнаженных женщин, а также распространивших это видео.

Кроме того, для обеспечения безопасности девушек, с целью предотвращения опасности для их жизни, они также задержаны.

Отмечается, что в связи с угрозой для жизни девушек со стороны членов семьи и близких родственников, полиция взяла их под защиту.