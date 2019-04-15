ООН и Европейский Союз (ЕС) запускают в Азербайджане региональный проект по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказала советник представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти на презентации проекта в Баку.

Финансированием проекта займутся ООН И ЕС.

Гатти отметила, что ЕС с целью борьбы с климатическими изменениями сотрудничает с Азербайджаном.

"Этот проект поможет реализовать в Азербайджане меры, отраженные в Парижском соглашении, а также поддержит улучшение законодательства в этом направлении", - сказала она.

Проект планируется реализовать в странах Восточного партнерства - Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине и Армении.