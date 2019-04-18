Вчера вечером в селе Зарат Сиязаньского района Азербайджана произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Столкнулись легковой автомобиль марки "KİA", управляемый жителем Сумгайыта Ф. Гулиевым, и грузовой автомобиль марки "Ford", управляемый жителем Абшеронского района А. Имамалиевым.

В результате пассажир легкового автомобиля, житель Хызинского района Натиг Ильясов скончался на месте, а водитель Ф. Гулиев был госпитализирован.

Расследование проводит Главное управление следствия и дознания.