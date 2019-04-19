На центральных улицах Баку перекроют перекрестки
19 апреля 2019 16:29 140
Сегодня с 22:00 на пересечениях улиц Р.Бейбутова и 28 Мая, а также улиц Диляры Алиевой и Рашида Бейбутова в Баку будет нанесена желтая "вафельная" сетка. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Работы будут продолжены до утра.
Просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Апр. 17:12 14 724
-
18 Апр. 17:37 13 663
-
18 Апр. 16:48 9 729
-
18 Апр. 17:24 8 924
-
18 Апр. 17:25 7 989