Сегодня с 22:00 на пересечениях улиц Р.Бейбутова и 28 Мая, а также улиц Диляры Алиевой и Рашида Бейбутова в Баку будет нанесена желтая "вафельная" сетка. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы будут продолжены до утра.

Просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.