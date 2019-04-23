Самым холодным днем апреля текущего года было 20 апреля. Об этом, как передает Day.Az, сказала во вторник Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Тагиева отметила, что 20 апреля температура воздуха в Баку была на 6,6 градуса ниже климатической нормы: "Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила восемь градусов тепла, минимальная температура в горных районах - 8-13 градусов мороза".

По словам директора департамента, 18, 19, 20 и 21 апреля температура воздуха на территории страны была от 3 до 6 градусов ниже многолетней климатической нормы: "С 18 по 22 апреля температура воздуха в предгорных районах была на 5-6 градусов ниже климатической нормы, в Баку и на Абшеронском полуострове - на 4-6 градуса. 18-21 апреля на территории республики сохранялась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных и предгорных районах - снег, в ряде северных и восточных районов наблюдались обильные осадки.

Больше всего осадков выпало в Лянкяране (140 процентов от нормы), Загаталы (129 процентов) и Астаре (118 процентов). В Гырызе толщина снежного покрова составила 14 см, Шахдаге - 13 см, Хыналыге - 10 см, Гусаре - 7 см, Алтыагадже, Дашкесане - 2 см".

Тагиева добавила, что несмотря на аномальные холода в апреле, рекордных показателей по температурным показателям зарегистрировано не было.

Она напомнила, что апрель 2004 года был холоднее.